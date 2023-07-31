«Устраивает дебоши»: жители общежития в Новосибирске пожаловались на пьяную беременную соседку

Новосибирцы пожаловались на беременную соседку, устраивающую дебоши. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители общежития на улице Немировича-Данченко в Новосибирске пожаловались на беременную соседку, которая регулярно выпивает и устраивает дебоши. Сибиряки рассказали об этом в соцсетях.

— Уже несколько дней подряд пьяная беременная девушка устраивает дебош в общежитии на улице Немировича-Данченко, — написали сибиряки в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Недовольные соседи вызвали в общежитие полицию. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Когда уладить конфликт с соседкой своими силами сибирякам не удалось, они вызвали в общежитие полицию.

— В ночь с 28 на 29 июля в полицию поступило сообщение о нарушении тишины и покоя в одном из общежитий на улице Немировича-Данченко. По указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. — В отдел полиции для разбирательства были доставлены трое жителей общежития — женщина и двое мужчин. В отношении мужчин составлены протоколы по ст. 20. 1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». С доставленными была составлена профилактическая беседа о недопущении нарушения общественного порядка.

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