В Новосибирской области на аэродроме Мочище прошло авиашоу «Виват, Россия!»

В Новосибирской области на аэродроме Мочище 30 июля прошло масштабное авиашоу «Виват, Россия!». Фото: Марианна РЫЧКОВСКАЯ

В Новосибирской области на аэродроме Мочище 30 июля прошло масштабное авиашоу «Виват, Россия!». В этом году фестиваль был посвящен сразу трём знаменательным событиям: столетию отечественной гражданской авиации, вековому юбилею минспорта и 110-летию со дня рождения легендарного аса Александра Покрышкина.

Даже несмотря на то, что из-за дождя программа шоу закончилась немного раньше ожидаемого, зрителям все равно удалось увидеть много зрелищных выступлений летчиков, парашютистов и парапланеристов.

Так, в небе в этом году появилась легендарная пилотажная группа «Русь»: они выполнили несколько сложных фигур и нарисовали в небе российских триколор с помощью дыма. Высший пилотаж показала и женская пилотажная группа «Барсы». Правда, шестым пилотом у них в этот раз был мужчина.

Также зрители могли полюбоваться выставочной техникой на площадке аэродрома.

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