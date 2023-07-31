Одна из легковушек в кювете: под Новосибирском случилась авария с грузовиком

В Новосибирском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. Фото: "Новосибирск с огоньком"

Вечером 30 июля в Новосибирском районе Новосибирской области произошло серьезное ДТП. На трассе около села Верх-Тула столкнулись грузовик и легковушки.

На кадрах, снятых очевидцами, видно одну легковую машину, залетевшую под грузовик и одну легковушку, съехавшую с дороги и перевернувшуюся на крышу. Ролик появился в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». На месте также работает экипаж ДПС.

Были ли в ДТП погибшие или пострадавшие — пока неизвестно. В областной Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

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