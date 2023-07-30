«Город теперь под защитой»: в новосибирском метро заметили Человека-паука

В Новосибирском метрополитене заметили забавного парня, облаченного в костюм Человека-паука. Фото: скриншоты из видео «АСТ-54 Black»

В Новосибирском метрополитене заметили забавного парня, облаченного в костюм Человека-паука. Он перемещался по вагону, показывая различные трюки перед пассажирами.

− Человек-паук пришел спасать новосибирцев в метро от плохого настроения, − отметили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Герой популярных комиксов ловко перемещался по вагону, делая сальто и зависая на поручнях. Некоторые смотрели на трюкача с недоумением, однако большая часть новосибирцев улыбалась.

− Город теперь под защитой. Веселый парень! Успехов тебе! Молодец! – отреагировала одна из местных жительниц.

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