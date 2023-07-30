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НовостиОбщество30 июля 2023 16:04

«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке

В Новосибирске ищут 65-летнего мужчину синей клетчатой рубашке и зеленой кепке
Галина СИМОНОВА
Мужчина пропал 21 июля. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

Мужчина пропал 21 июля. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 65-летнего Геннадия Васильевича Саволайнена. Мужчина пропал 21 июля.

— Мужчина вышел из дома и пропал, до настоящего времени место нахождения не известно. Отрядом идет активное распространение ориентировки в сети, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю клетчатую рубашку, черные джинсы, темно-синие галоши и темно-зеленую кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Геннадий Васильевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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