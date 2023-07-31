Не забудьте зонтик: в Новосибирске обещают до +26 и дождь в последний день июля

Последний день июля в Новосибирске выдастся теплым и дождливым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний день июля в Новосибирске выдастся теплым и дождливым. В понедельник, 31-го числа, воздух может прогреться до +26 градусов. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Ночью прогнозируют +17...+19 градусов и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Днем обещают +24...+26 градусов.

− Днем местами небольшой дождь, гроза, − предупреждают в Гидрометцентре.

Будет дуть северо-западный ветер с порывами до девяти метров в секунду. Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонтик.

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