В ходе СВО погиб мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын

Мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын погиб в зоне спецоперации. Фото: https://vk.com/ordynskiy_nso
Мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации Ордынского района в социальной сети «ВКонтакте».
Виталий Андреевич родился в 1979 году. В ноябре 2022 года его мобилизовали.
− Виталий Андреевич погиб в бою 20 июля 2023 года, − рассказали в администрации Ордынского района.
В минувшую пятницу, 28 июля, состоялись похороны героя. Остались ли у него жена и дети – не уточняется.
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