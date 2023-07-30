В ходе СВО погиб мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын

Мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын погиб в зоне спецоперации. Фото: https://vk.com/ordynskiy_nso

Мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации Ордынского района в социальной сети «ВКонтакте».

Виталий Андреевич родился в 1979 году. В ноябре 2022 года его мобилизовали.

− Виталий Андреевич погиб в бою 20 июля 2023 года, − рассказали в администрации Ордынского района.

В минувшую пятницу, 28 июля, состоялись похороны героя. Остались ли у него жена и дети – не уточняется.

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