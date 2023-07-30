В Новосибирске в запертой квартире нашли тело 47-летней женщины

Тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».
Вызов в квартиру по улице Промышленной поступил днем 29 июля. Спасатели прибыли по указанному адресу.
− Женщина не отзывается. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен, − отметили в публикации.
Внутри обнаружили труп местной жительницы. Как долго тело пролежало в квартире – неизвестно.
На место вызвали сотрудников полиции. Тело передали правоохранителям и родственникам женщины.
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