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НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:33

В Новосибирске в запертой квартире нашли тело 47-летней женщины

Новосибирские спасатели нашли тело 47-летней женщины в запертой квартире
Анастасия ХРОМЫХ
Тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.

Тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 47-летней женщины нашли в запертой квартире в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы города в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов в квартиру по улице Промышленной поступил днем 29 июля. Спасатели прибыли по указанному адресу.

− Женщина не отзывается. Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен, − отметили в публикации.

Внутри обнаружили труп местной жительницы. Как долго тело пролежало в квартире – неизвестно.

На место вызвали сотрудников полиции. Тело передали правоохранителям и родственникам женщины.

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