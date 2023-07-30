На левом берегу Новосибирска 30 июля выпал град

На левом берегу города выпал град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в воскресенье, 30 июля, на левом берегу города выпал град. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы. Продлился он недолго и буквально сразу растаял.

Синоптики град сибирякам сегодня не обещали, но о погодных капризах предупреждали. Так, на воскресенье в Новосибирске ожидались дожди и грозы практически на протяжении всего дня. Температура воздуха должна колебаться в районе +24…+26 градусов, ветер будет достигать 4-9 метров в секунду.

На понедельник, 31 июля, Западно-Сибирский Гидрометцентр обещает сибирякам пасмурную погоду, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температуру воздуха до +23…+28 градусов и ветер до 4-9 метров в секунду с порывами до 14-16 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber