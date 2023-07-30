Футболисты «Новосибирска» одержали победу в домашнем матче

ФК «Новосибирск» одержал победу в домашнем матче. Фото: https://vk.com/fcnsk

ФК «Новосибирск» одержал победу в домашнем матче. Их соперником был футбольный клуб «Форте» из Таганрога.

Команды встретились в третьем туре Второй лиги. Игра состоялась 29 июля на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

В итоге новосибирцы выиграли со счетом 1:0.

− Победный гол на 49-й минуте забил отменным ударом в девятку Глеб Бахарев! – сообщили в группе ФК «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В публикации отметили, что за игрой наблюдали 2230 зрителей.

− Отличная игра и нужная победа! Поздравляем всех, друзья! − написали в группе клуба.

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