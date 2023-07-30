Отбойник прошел сквозь авто: в Новосибирске Mitsubishi налетел на дорожное ограждение

Часть отбойника насквозь пронзила иномарку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В воскресенье, 30 июля, в Кировском районе Новосибирска произошло жуткое ДТП. Автомобиль Mitsubishi налетел на дорожное ограждение – часть отбойника насквозь пронзила иномарку. Водитель получил травмы, но остался жив.

Оказалось, что ДТП спровоцировала «Тойота». Автомобиль двигался по улице Ватутина со стороны ТРЦ «Мега» в направлении улицы Немировича-Данченко.

В районе дома № 89 по улице Ватутина водитель Toyota, выполняя маневр с перестроением, столкнулся с попутно двигающимся автомобилем Mitsubishi. Последний ехал по выделенной полосе для общественного транспорта, рассказали в Госавтоинспекции по городу.

После удара Mitsubishi налетел на дорожное ограждение. Позже выяснилось, что водитель – 22-летний парень, находился в состоянии алкогольного опьянения. Молодого человека госпитализировали с различными травмами.

В отношении сибиряка составили два административных протокола – за езду в состоянии опьянения и за езду по полосе для маршрутных транспортных средств.

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