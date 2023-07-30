В Новосибирске в водоеме обнаружили тело 63-летней женщины

В водоеме на территории Первомайского района Новосибирска обнаружили тело женщины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В водоеме на территории Первомайского района Новосибирска обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

Плавающий в воде труп заметили в субботу, 29 июля. На место выехали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы.

− Тело женщины извлечено из воды. Передано сотрудникам полиции, − отметили в публикации.

В ГУ МВД России по региону подтвердили, что на место выезжали сотрудники полиции. В Следственном комитете уточнили, что женщине было 63 года.

− 29.07.2023 в дневное время было обнаружено тело женщины в притоке Оби Первомайского района. Проводится проверка по данному факту, − рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по НСО.

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