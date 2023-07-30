Фото с места ДТП с фурой, у которой загорелся груз под Новосибирском, показали в прокуратуре

В прокуратуре показали, как выглядело место ДТП с легковушкой и фурой в Мошковском районе. Фото: прокуратура НСО

В прокуратуре Новосибирской области показали, как выглядело место ДТП с легковушкой и фурой в Мошковском районе. Авария произошла рано утром 30 июля.

Напомним, 30-летний мужчина на «Тойоте» двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении города Болотное. На 68 километре он выехал на встречку, после чего совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате груз с фуры высыпался на дорогу и воспламенился. Как пояснили в прокуратуре региона, это была алюминиевая пудра.

На месте работали сотрудники МЧС. Фото: прокуратура НСО

− Для координации действий правоохранительных органов прокурор Мошковского района Александр Губер выехал на место дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня на трассе «Р-255», − отметили в ведомстве.

На место ДТП выехал прокурор Мошковского района. Фото: прокуратура НСО

Водитель легковушки получил травмы, его доставили в больницу.

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