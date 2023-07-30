Под Новосибирском у попавшей в ДТП фуры опрокинулся и загорелся груз

Груз с фуры высыпался на дорогу и воспламенился. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В воскресенье, 30 июля, в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием легковушки и фуры. В результате аварии из грузового автомобиля высыпались бочки, которые впоследствии загорелись.

Все случилось примерно в 06:50 утра. 30-летний мужчина на Toyota Corolla Fielder двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны Новосибирска в направлении города Болотное. На 68 километре он выехал на встречку, после чего совершил касательное столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

Груз с фуры высыпался на дорогу и воспламенился. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

− В результате происшествия пассажир легкового автомобиля, мужчина 1996 года рождения, доставлен в больницу, характер травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

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