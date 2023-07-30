В Новосибирске улицу Ленина снова открыли для движения транспорта

По улице Ленина в Новосибирске снова могут ездить автомобили. Фото: Анна Терешкова
По улице Ленина в Новосибирске снова могут ездить автомобили. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.
− Улица Ленина опять открыта, лично мне жаль! – написала Анна Васильевна.
К посту вице-мэр прикрепила два фото. На первом снимке – улица Ленина уже без декораций. Участок кажется пустынным, как будто там чего-то не хватает.
На второй фотокарточке – коллаже, улица утопает в цветах во время Фестиваля. Напомним, Фестиваль цветов радовал жителей и гостей столицы Сибири с 24 июня. В понедельник, 24 июля, декорации начали разбирать.
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