Новосибирские мастера отлили колокол в подарок жителям Тюмени к 437-летию города

Этот колокол новосибирские мастера подарили жителям Тюмени. Фото: Сибирский центр колокольного искусства

Мастера из Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской митрополии отлили колокол для жителей Тюмени. Это стало подарком на День города – 29 июля Тюмени исполнилось 437 лет.

− Мы отлили колокол к 437-летию Тюмени! Звон в него произведет глава города Руслан Кухарук, чем и ознаменует начало праздничных торжеств, − рассказали в группе Центра в социальной сети «ВКонтакте».

Колокол украсили памятной надписью, гербом города и орнаментом. К слову, мастера отлили изделие с особенным узором – больше века назад его использовали в своем производстве тюменские купцы Гилёвы.

Колокол украсили памятной надписью, гербом города и орнаментом. Фото: Сибирский центр колокольного искусства

Новосибирцы специально приехали в Тюмень, чтобы лично вручить подарок главе города и поучаствовать в праздничных мероприятиях.

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