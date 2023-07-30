Выбежала из-за припаркованного авто: в Новосибирске «Мерседес» сбил 8-летнюю девочку

В Кировском районе Новосибирска «Мерседес» сбил 8-летнюю девочку. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Кировском районе Новосибирска «Мерседес» сбил 8-летнюю девочку. ДТП произошло 29 июля на внутридворовой территории.

За рулем автомобиля Mercedes-Benz S350 сидел 39-летний мужчина. Напротив дома № 105 по улице Петухова он наехал на пешехода. В Госавтоинспекции по городу уточнили, что школьница выбежала из-за припаркованного авто.

− В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход − девочка 2015 года рождения, которая была доставлена в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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