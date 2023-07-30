В Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП с участием трех авто

Ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: АСТ-54

Ночью 30 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Участниками его стали каршеринговый автомобиль, седан Acura TSX и «УАЗ Патриот».

Как рассказали в группе «АСТ-54», аварию спровоцировал водитель каршерингового автомобиля. Он въехал в стоявшую на парковке «Акуру».

От удара иномарку отбросило в «УАЗик». Отечественный автомобиль был припаркован как раз рядом с седаном.

По словам очевидцев, водитель каршерингового авто сбежал с места ДТП. Удалось ли поймать виновника аварии – пока неизвестно.

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