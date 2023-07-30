Введение одностороннего движения на Коммунистической и Октябрьской отложили в Новосибирске

На улицах Коммунистической и Октябрьской в Новосибирске перенесли введение одностороннего движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На улицах Коммунистической и Октябрьской в Новосибирске перенесли введение одностороннего движения. Это связано с ремонтом теплосетей.

Речь идет об участке улицы Коммунистической от проезда Виктора Ващука в сторону Красного проспекта и участке улицы Октябрьской от Красного проспекта в сторону проезда Виктора Ващука. Одностороннее движение там должны были ввести с 30 июля.

Но из-за начавшегося ремонта теплосетей на пересечениях улиц Октябрьской и Революции, а также Коммунистической и Красного проспекта, было решено пока не изменять действующую схему движения. Все переносится до особого распоряжения.

− Решение об изменении схемы организации дорожного движения принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с предложениями УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, − подчеркнули в мэрии города.

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