Введение одностороннего движения на Коммунистической и Октябрьской отложили в Новосибирске

На улицах Коммунистической и Октябрьской в Новосибирске перенесли введение одностороннего движения.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На улицах Коммунистической и Октябрьской в Новосибирске перенесли введение одностороннего движения. Это связано с ремонтом теплосетей.
Речь идет об участке улицы Коммунистической от проезда Виктора Ващука в сторону Красного проспекта и участке улицы Октябрьской от Красного проспекта в сторону проезда Виктора Ващука. Одностороннее движение там должны были ввести с 30 июля.
Но из-за начавшегося ремонта теплосетей на пересечениях улиц Октябрьской и Революции, а также Коммунистической и Красного проспекта, было решено пока не изменять действующую схему движения. Все переносится до особого распоряжения.
− Решение об изменении схемы организации дорожного движения принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с предложениями УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, − подчеркнули в мэрии города.
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