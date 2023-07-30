Новосибирск в конце июля зальет дождями

Конец июля будет дождливым.
Фото: Даба ДАБАЕВ
В воскресенье, 30 июля, погода не порадует сибиряков: в день авиашоу в Новосибирске начнутся дожди.
- Днем будут грозы, ожидается плюс 24 - плюс 26 градусов. Ночью похолодает до плюс 16 - плюс 18 градусов, - сообшается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны порывы ветра до 14 м/с.
В понедельник, 31 июля, погода не изменится,: дожди продолжатся. Так что обязательно прихватите с собой на работу зонтик.
По области ожидаются примерно такие же тепературы: днем 30 июля - плюс 27 гражусов, днем 31 июля - плюс 28 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер