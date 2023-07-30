Новосибирск в конце июля зальет дождями

Конец июля будет дождливым. Фото: Даба ДАБАЕВ

В воскресенье, 30 июля, погода не порадует сибиряков: в день авиашоу в Новосибирске начнутся дожди.

- Днем будут грозы, ожидается плюс 24 - плюс 26 градусов. Ночью похолодает до плюс 16 - плюс 18 градусов, - сообшается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможны порывы ветра до 14 м/с.

В понедельник, 31 июля, погода не изменится,: дожди продолжатся. Так что обязательно прихватите с собой на работу зонтик.

По области ожидаются примерно такие же тепературы: днем 30 июля - плюс 27 гражусов, днем 31 июля - плюс 28 градусов.

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