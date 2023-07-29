Президент наградил медалью «За отвагу» мобилизованного из Новосибирской области

Боец получил награду. Фото: администрация Верх-Тулинского сельсовета.

Мобилизованный из Новосибирской области Максим Петлеван удостоился высокой награды: бойцу из Верх-Тулы вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщили в администрации Верх-Тулинского сельсовета.

Максима мобилизовали в сентябре 2022 года, сейчас боец находится в зоне СВО. Медали он удостоился за героизм при выполнении боевых задач: указ об этом президент Владимир Путин подписал 12 мая.

Земляки гордятся бойцом:

- Мы восхищаемся его стойкостью, отвагой и поздравляем с заслуженной наградой, - подчеркнули в администрации Верх-Тулинского сельсовета.

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