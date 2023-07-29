«Его было не спасти»: в Новосибирской области водитель бетономешалки погиб в ДТП с локомотивом

Авария произошла в Чановском районе. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

В субботу, 29 июля, 44-летний водитель бетономешалки погиб в страшной аварии на железнодорожном переезде в Чановском районе. О подробностях случившегося рассказалали в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в шлагбаум на пеерезде, потом его отбросило на локомотив, - пояснили в ведомстве.

От полученных травм мужчина умер на месте ДТП.

- Водитель оказался под машиной, его было не спасли, — сообщил очевидец на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber