У новосибирского яхт-клуба мужчина на катере врезался в волнорез

ЧП произошло в Бердском заливе. Фото: https://t.me/vm_sut

В субботу, 29 июля, произошло ЧП на на территории яхт-клуба, расположенного в Бердскому заливе: там мужчина на катере врезался в волнорез. Подробности случившегося рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

- 53-леьний мужчина с травмами доставлен в больницу, других людей на катере не было, - пояснили в ведомстве.

Само судно получило незначительные повреждения. Следователи проводят проверк уи выясняют все обстоятельства случившегося.

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