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НовостиОбщество29 июля 2023 11:46

Глава СКР потребовал доложить о незаконном общежитии для мигрантов в Новосибирской области

Владелец земли получил разрешение только на строительство дома
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СКР Александр Бастрыкин получил доложить о проверке строящегося обжежития для минрантов в Новосибирской области.

Владелец земли, на которой идет строительство, получал разрешение только на то, чтобы там появился индивидуальный дом. НИкакого общежития там появиться не могло.

Жители Новосибирской области пожаловались на незаконную стройку в Следственный комитет.

- Проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации Кировского района города Новосибирска по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), - пояснили в ведомстве.

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