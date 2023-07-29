Семь автомобилей отправят из Новосибирска в зону СВО

УАЗ - машина, справляющаяся с бездорожьем. Фото: Олег ЗОЛОТО

В правительстве Новосибирской области сообщили, что в зону СВО из Новосибирска отправят 7 автомобилей УАЗ - 6 фургонов и один «Патриот». Отправка состоится в понедельник, 31 июля, по адресу ул. Станционная, 98/2. Ее курирует региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства.

Напомним, ранее из Новосибирска в Беловодский район были направлены две фуры с гуманитарным грузом. В зону СВО повезли автомобили, тактические костюмы, бензогенераторы, маскировочные сети, планшеты, внешние аккумуляторы, запасные части для машин, плащ-палатки.

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