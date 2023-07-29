В Новосибирске призывники НВВКУ покрестились в День Крещения Руси

Таинство Крещения приняли 32 призывника. Фото: новосибирская митрополия.
В День Крещения Руси, 28 июля, призывники учебного центра НВВКУ приняли таинство Крещения. Об этом сообщила новосибирская митрополия в официальной группе в соцсетях.
Таинство Крещения проходило на полигоне учебного центра Новосибирского высшего военного командного училища. Призывники окунались в озеро:
- Таинство совершил помощник начальника училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва, - пояснили в новосибирской митрополии.
Известно, что приняли Крещение на озере 32 курсанта. В воскресенье у них пройдет присяга.
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