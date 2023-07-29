Новосибирские полицейские объявили в розыск наркоторговца

Константин находится в розыске. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские просят сибиряков помочь в розыске 22-летнего Константина Падолко. Известно, что чуть меньше назад у него был день рождения, сейчас он скрывается от правоохранителей.

- Константин Падолко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Виновным в подобнном преступлении грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. ВСех, кто что-либо знает о местонахождении Падолка, просят обратиться в полицию по тел. (383) 232-64-70, 232-64-80, 232-17-18.

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