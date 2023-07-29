В Новосибирске следователи начали проверку в детсаду, где воспитатели жестко наказывали детей

Родители возмутились, когда узнали, что детей жестоко наказывали. Фото: предоставлено родителями.

Следователи начали проверку после жалобы родителей на воспитателей частного детсада, которые жестоко наказывали детей. Напомним, одну такую сцену случайно застала одна из мам, когда привела ребенка в сад.

- Воспитательница очень грубо посадила мальчика на стул. Спросила её, что она делает? А она в ответ: «Вы всё не так поняли», - рассказала КП-Новосибирск одна из мам. После случившегося она достала записи с камер видеонаблюдения, где увидела, что такие эпизоды уже происходили. Причём, как с этой воспитательницей, так и с хозяйкой сада.

Сейчас в этой истории будут разбираться следователи:

- Начата проверка, выясняется, было ли совершено преступление в отношении несовершеннолетних, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Если вина воспитателей будет доказана, то по ст. 117 УК РФ (истязание) им грозит до семи лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они не ожидали, что это кто-то увидит»: в детском садике Новосибирска воспитатели жестко наказывали детей

Воспитатели, жестко наказывающие детей в саду, попали на видео (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber