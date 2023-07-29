В начале августа Новосибирск накроет тридцатиградусная жара

Август порадует хорошей погодой. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Третий месяц лета начнется в Новосибирске с аномальной жары: по крайней мере, так обещают синоптики.

По данным портала «Гисметео», 1 августа в Новосибирске будет плюс 29 градусов, а вот уже в среду, 2 августа - плюс 30 градусов. Но уже 3 августа начнутся дожди, и температура понизится до плюс 24 градусов. Хотя на следующий день вновь пойдет на повышение.

У «Яндекса» прогноз другой: 1 августа будет плюс 27 градусов, 2 августа - плюс 28 градусов, 3 августа - плюс 27 градусов. При этом никаких дождей не ожидается, хотя будет пасмурно

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