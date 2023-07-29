В мэрии подтвердили открытие нового класса в новосибирской гимназии, где третьекласснице объявили бойкот

Часть учеников бастовавшего 3 «А» пойдет в дополнительный класс. Фото: Иван ВИСЛОВ

В мэрии Новосибирска официально подтвердили: в новосибирской гимназии, где была забастовка против девочки, формируется 4 «Д» класс. Напомним, весной дети из 3 «А» почти месяц не ходили на занятия, а их родители требовали исключить из класса девочку - они заверяли, что школьница себя плохо вела. На уроки 24 ребенка вернулись только после того, как им пообещали открыть новый класс, в котором не будет девочки, против которой бастовали.

Это обещание выполнено:

- В общеобразовательной организации открыт 4 «Д» класс на 2023/2024 учебный год. Классным руководителем там назначена педагог, которая была классным руководителем в 3 «А», - пояснили КП-Новосибирск в мэрии города. - Количество детей в классе будет определяться из расчета не менее 2,5 кв. м. на одного обучающегося (в соответствии действующими санитарными правилами и нормами).

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