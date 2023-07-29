Юрист рассказал, как закрыть ипотеку, не переплатив лишнего

Юрист рассказал, как закрыть ипотеку наиболее выгодно.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Юрист Илья Русяев рассказал, как закрыть ипотеку с минимальной переплатой. Существует два основных способа: досрочно погашать либо основной долг, либо проценты.
— Если заработок стабильный и в обозримом будущем не изменится, то лучше свободными деньгами погашать основной долг, уменьшая срок и увеличивая долю основного долга в ежемесячном платеже. Соответственно, уменьшится срок ипотеки и размеры сопутствующих страховок. Причем существенно, — рассказал юрист NEWS.ru.
Юрист отметил, что если доход стабильный, то уменьшая ежемесячный платеж, у человека могут появиться свободные деньги для инвестиций, что позволят перекрыть процент по ипотеке или потратить их на себя или семью.
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