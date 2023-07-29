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НовостиОбщество28 июля 2023 21:18

Юрист рассказал, как закрыть ипотеку, не переплатив лишнего

Специалист отметил, что существует два основных способа
Галина СИМОНОВА
Юрист рассказал, как закрыть ипотеку наиболее выгодно.

Юрист рассказал, как закрыть ипотеку наиболее выгодно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Юрист Илья Русяев рассказал, как закрыть ипотеку с минимальной переплатой. Существует два основных способа: досрочно погашать либо основной долг, либо проценты.

— Если заработок стабильный и в обозримом будущем не изменится, то лучше свободными деньгами погашать основной долг, уменьшая срок и увеличивая долю основного долга в ежемесячном платеже. Соответственно, уменьшится срок ипотеки и размеры сопутствующих страховок. Причем существенно, — рассказал юрист NEWS.ru.

Юрист отметил, что если доход стабильный, то уменьшая ежемесячный платеж, у человека могут появиться свободные деньги для инвестиций, что позволят перекрыть процент по ипотеке или потратить их на себя или семью.

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