«Сбили её на машине и спрятали тело»: появилась версия об убийстве пропавшей 15-летней девочки полицейскими под Новосибирском

Следователи собирают доказательства по делу об исчезновении и убийстве школьницы. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский» / Архив КП.

Следователи Новосибирской области сообщили о появлении новых обстоятельств в деле безвестного исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной. Девочка пропала 13 лет назад.

— Сотрудники СК по Новосибирской области возобновили расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения в 2010 году 15-летней жительницы поселка Усть-Тарки. Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам статьи 105 УК РФ «Убийство», — сообщают в ведомстве.

Как пишет телеграм-канал «База», следователи проверили сотрудников отделения «Усть-Таркское», которое как раз отвечало за поиски Наташи, и пришли к выводу, что девочку случайно сбили сами же правоохранители на машине, сев за руль нетрезвыми. А потом якобы спрятали её тело.

— В настоящее время на причастность к преступлению проверяются двое бывших и один действующий сотрудники одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, — сообщают в областном Следственном комитете.

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