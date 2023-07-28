Новосибирская область на шестом месте в стране по количеству бесплодных мужчин

Только 30% ЭКО заканчивается рождением ребенка, в 70% случаев их приходится повторять. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный уролог Новосибирской области Игорь Феофилов заявил, что Новосибирская область занимает шестое место в стране по количеству бесплодных мужчин. Как решают эту проблему рамках региона, рассказывают «Ведомости Законодательного собрания НСО».

- Официальная статистика утверждает: в Новосибирской области каждая десятая пара не может зачать ребенка из-за экологии, хронических болячек и «коллективного стресса», - сообщает издание. - С 2015 года обрести радость материнства можно с помощью ЭКО - процедуру проводят бесплатно по полису ОМС.

Демографы выяснили, что в большинстве случаев мужское бесплодие связано с нарушением качества «биологического материала», а женское - патологией органов малого таза.

- Из 100 тысяч жителей 218,3 мужчин не могут иметь детей. У женщин ситуация стабильнее: в 2016-м - 5 427 случаев бесплодия, в 2021-м - 6 075. И если первые замалчивают о своих проблемах, то вторые бьют во все «медицинские колокола», - поясняют эксперты.

ЭКО заканчивается успехом лишь в 30% случаев - остальным приходится ее повторять и неоднократно, поэтому минздрав НСО не ограничивает количество процедур, но проходить их следует не чаще двух раз в год. Условия получения квоты - медицинские показания и возраст до 45 лет. Воспользоваться ею можно и в другом регионе страны.

Кстати, в 2022 году в НСО провели 1 284 процедур ЭКО по ОМС, в результате чего родились 513 детей.

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