«Парализовало задние лапы»: новосибирские волонтёры спасают ежонка, которого укусила собака

Новосибирские волонтёры спасают ежонка. Фото: ЦРДЖ
Новосибирские волонтёры спасают ежонка, которого покусала собака. Подробности рассказали в Центре реабилитации диких животных.
- Ежонок поступил к нам в центр 26 июля. «Поигралась» собака, вследствие чего много проколотых ран, парализованы задние лапы.Аппетита нет, - рассказали в ЦРДЖ.
Пока что волонтёры не могут дать прогноз насчет дальнейшего состояния ежонка. Поэтому, пока нельзя точно сказать, какая судьба ждёт его дальше.
Ранее в Новосибирске местная жительница Кристина спасла птенца дрозда от кошки — он не может летать. Теперь женщина думает, как поступить с птицей.
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