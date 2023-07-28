В Новосибирске на две недели сузят улицы в двух районах

Ограничения связаны с ремонтом теплотрассы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске с 25 июля сузят две улицы. Об этом рассказали в мэрии города.

— С 27 июля по 12 августа на 2 метра сужается улица Трикотажная в районе здания по адресу: улица Народная, 35а, — сообщили в муниципалитете. — С 25 июля по 12 августа на 6 метров сужается улицы Вавилова в районе жилого дома № 7.

Связаны ограничения с аварийным ремонтом теплотрассы. Автомобилистов просят быть внимательнее, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что дорогу напротив аэродрома Мочище перекроют из-за авиашоу 30 июля под Новосибирском. Проезд будет закрыт с 06:00 до 17:00.

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