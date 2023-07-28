ВЦИОМ: жители Сибири верующие, но редко посещают храмы

Сибиряки верят в Бога, но в храмы ходят нечасто. Фото: новосибирская митрополия.

Исследователи ВЦИОМ сообщают, что жители Сибирского и Уральского федеральных округов ходят в храмы реже, чем россияне из других краев. При этом верующих в Бога в Сибири в 2,5 раза больше, чем атеистов — сообщает altapress.ru.

По результатам опроса, 29% жителей СФО не ходят в храмы. Еще большее количество жителей не посещают церковь только в Уральском ФО — 40% респондентов. В целом по России храмы посещают 31% опрошенных.

По данным социологов, 11% сибиряков ходят в храмы хотя бы раз в месяц, еще 45% посещают их иногда. 5% не смогли ответить на вопрос.

При этом для 8% религия играет важную роль в жизни, для 18% — довольно важную. 31% опрошенных заявили, что их жизнь не сильно зависит от религии. Еще 38% людей ответили, что в их судьбе вера и вовсе не играет никакой роли.

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