В Новосибирске пропала 49-летняя женщина в бордовом пиджаке и штанах в цветочек

Женщина пропала в Советском районе. Фото: «ЛизаАлерт НСО»

В Новосибирске ищут 49-летнюю Екатерину Вербицкую (Палицыну). Женщина пропала в Советском районе в пятницу, 28 июля.

- Утром вышла из дома и не вернулась. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, - пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Приметы: рост 164 сантиметра, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения женщина была одета в кожаный плащ с леопардовым принтом, серые штаны в цветочек, бордовый пиджак и бейсболку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Екатерина или вы просто видели её на улице, сразу же сообщите об этом волонтёрам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Женщина пропала в Советском районе. Фото: «ЛизаАлерт НСО».

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