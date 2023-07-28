Новосибирцам подсказали, как правильно просить у начальства прибавку к зарплате

Психолог объяснила, как заводить диалог о повышении зарплаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцам рассказали, как лучше просить у начальства повышения зарплаты. Советами с изданием NEWS.ru поделилась психолог Маргарита Алексеева.

По мнению эксперта, давить на жалость и шантажировать начальство увольнением — не лучшая идея. Сотруднику нужно знать и указывать на свои сильные стороны и достижения, подчеркивая ценность в компании. Не стоит вспоминать, как давно у вас был отпуск — лучше расскажите о том, какую пользу принесли.

Можно также проверить актуальность своей зарплаты, сравнив со средним показателем на рынке. Но просматривать вакансии и предложения от других работодателей не стоит за рабочих компьютером — предостерегает специалист. Часто в компаниях отслеживают действия работников на подобных сайтах.

Лучше всего четко назвать желаемую сумму прибавки. Часто сотрудники заминаются и просят повышения, не называя цифру. Поэтому разговор и стоит начинать с ваших достижений.

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