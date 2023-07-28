МВД: В Новосибирской области проверяют полицейского и двух его бывших коллег на причастность к убийству школьницы, которая пропала 13 лет назад

Сотрудники МВД и отдела уголовного розыска проверят причастность полицейского к исчезновению школьницы. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский» / Архив КП.

Сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из МВД по Новосибирской области установят причастность действующего полицейского к исчезновению школьницы. Речь о Наталье Матюхиной, которая пропала 2 марта 2010 года в селе Яркуль. Тогда школьнице было 15 лет.

— Сотрудники собственной безопасности во взаимодействии с УУР областного полицейского Главка и СУ СК России по Новосибирской области проверяют двух бывших и действующего сотрудника одного из территориальных органов внутренних дел Новосибирской области, возможно причастных к безвестному исчезновению несовершеннолетней местной жительницы, — сообщили в ГУ МВД по региону.

Также в ведомстве добавили: если вину сотрудника подтвердят, полицейского уволят из органов и накажут по закону. Ранее, 27 июля, в Усть-Тарке Новосибирской области задержали трех полицейских, двое из которых уже не работают в органах.

КП-Новосибирск писала о подробностях исчезновения 15-летней Натальи Матюхиной.

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