В Новосибирске дворняга испугала мотоциклиста — паренек кувырком слетел с пит-байка

Судя по кадрам, обошлось без серьезных травм. Фото: стоп-кадр видео АСТ-54.

Днем 28 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла и... собаки. Дворняга выбежала на дорогу и застала врасплох водителя пит-байка — мужчина кувырком слетел со своего «железного коня». Видео с места очевидцы опубликовали в группе АСТ-54 во ВКонтакте.

— Собака посчитала, что негоже гонять на громком мотоцикле по частному сектору улицы Атлетической в Дзержинском районе и спугнула мужчину, который совершил падение с кувырком со своего транспортного средства, — написано в публикации сообщества.

Зато не задел собаку. Фото: скрин паблика.

Судя по всему, необычная авария прошла без особых последствий для водителя байка. Немного подержавшись за голову, новосибирец пришел в себя и принялся осматривать свой мотоцикл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber