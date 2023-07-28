Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему о проверке состояния стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на состояние стелы. Фото: ЦУР Новосибирской области/ВКонтакте
Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о ненадлежащем содержании стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске. Ранее жители города пожаловались на состояние памятника, который уже давно нуждается в ремонте.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — сообщили в Следственном комитете по России.
Напомним, новосибирцы жаловались на то, что на монументе выцвели буквы, а часть памятного знака закрыта ветками деревьев. В мэрии города сообщили, что информация передана в профильные структуры городской администрации.
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