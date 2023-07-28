Глава СКР Бастрыкин поручил доложить ему о проверке состояния стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на состояние стелы. Фото: ЦУР Новосибирской области/ВКонтакте

Глава СКР Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о ненадлежащем содержании стелы Героям-Панфиловцам в Новосибирске. Ранее жители города пожаловались на состояние памятника, который уже давно нуждается в ремонте.

— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Новосибирской области представить доклад о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — сообщили в Следственном комитете по России.

Напомним, новосибирцы жаловались на то, что на монументе выцвели буквы, а часть памятного знака закрыта ветками деревьев. В мэрии города сообщили, что информация передана в профильные структуры городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буквы смыло дождями: житель Новосибирска попросил обновить стелу героям-панфиловцам

Житель Новосибирска попросил обновить стелу героям-панфиловцам (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber