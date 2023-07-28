В Новосибирске компанию «Гормост» оштрафовали за плохой уход за путепроводами

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал транспортную фирму за разрушенные путепроводы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал предприятие транспорта «Гормост» из-за плохого ухода за дорожными путепроводами. Нарушения выявила транспортная прокуратура города.

— Установлено, что 9 путепроводов эксплуатировались МКУ «Гормост» с нарушениями требований технических регламентов. Это выразилось в обнажении арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных дорог, — сообщает пресс-служба ведомства.

За нарушения прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а суд привлек фирму к административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

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