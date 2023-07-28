Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2023 12:10

В Новосибирске компанию «Гормост» оштрафовали за плохой уход за путепроводами

За нарушения эксплуатации 9 путепроводов в Новосибирске оштрафовали МКУ «Гормост»
Данила ШУЛЯК
Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал транспортную фирму за разрушенные путепроводы.

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал транспортную фирму за разрушенные путепроводы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал предприятие транспорта «Гормост» из-за плохого ухода за дорожными путепроводами. Нарушения выявила транспортная прокуратура города.

— Установлено, что 9 путепроводов эксплуатировались МКУ «Гормост» с нарушениями требований технических регламентов. Это выразилось в обнажении арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных дорог, — сообщает пресс-служба ведомства.

За нарушения прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а суд привлек фирму к административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber