В Новосибирске компанию «Гормост» оштрафовали за плохой уход за путепроводами

Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал транспортную фирму за разрушенные путепроводы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражный суд Новосибирской области оштрафовал предприятие транспорта «Гормост» из-за плохого ухода за дорожными путепроводами. Нарушения выявила транспортная прокуратура города.
— Установлено, что 9 путепроводов эксплуатировались МКУ «Гормост» с нарушениями требований технических регламентов. Это выразилось в обнажении арматуры, частичном или полном разрушении компенсаторов, локальном разрушении асфальтобетонного покрытия проезжих и пешеходных дорог, — сообщает пресс-служба ведомства.
За нарушения прокуратура внесла представление руководителю предприятия, а суд привлек фирму к административной ответственности и назначил штраф в 50 тысяч рублей.
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