В Новосибирске каждый второй родитель отказывается прививать ребенка от гепатита B

Каждый второй родитель НСО не хочет прививать ребенка от гепатита B. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области почти каждый второй родитель отказывается вакцинировать ребенка от гепатита B. О статистике прививок и заболеваемости в регионе на пресс-конференции рассказала главный инфекционист области Лариса Позднякова.

— Процент отказов от вакцинации в регионе — 50 на 50. В отдельно взятом роддоме 50% вакцинируются — родители дают свое согласие, еще 50% по каким-то своим соображениям этого не делают, — отметила специалист.

При этом Позднякова подчеркнула: этот процент — общий, не только для гепатита. К сожалению, до сих пор не все осознают, что вакцина защищает человека от болезни.

— Каждый год мы видим это с клещевыми инфекциями, мы каждую весну говорим о вакцинации. Тяжеленное заболевание, которое невозможно спрогнозировать, то же самое с гепатитом, — добавила Позднякова.

При этом сейчас в области от гепатита В привили 97% детей.

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