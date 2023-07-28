Это длится уже 10 лет: жителям Новосибирска напомнили о заражении опасными червями через суши и роллы

Уже 10 лет в Новосибирске продают опасные суши и роллы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Главный инфекционист НСО Лариса Подзнякова напомнила сибирякам о рисках заражения описторхозом через суши и роллы. Она отметила, что 10 последних лет недобросовестные продавцы японских деликатесов из желания сэкономить заменяют морскую рыбу речной, при этом нарушая процесс термообработки.

- Многие пациенты при выявлении заболевания указывают, что не едят рыбу вообще, но часто заказывают роллы, - сообщили в минздраве со ссылкой на главного инфекциониста НСО. - В лососевых тоже встречаются гельминты, но от них гораздо меньше вреда.

Обь-Иртышский бассейн, по словам Ларисы Поздняковой, самый крупный природный очаг описторхоза в мире. Заражаемость населения в Западной Сибири достигает 50-80%, в нижнем течении рек - 95%. В стационарах ежегодно пролечиваются от паразитов только 500-700 человек, то есть большая часть населения даже не знает о своей болезни.

Чаще всего описторхи поражают речную рыбу - язь, ельца, плотву и других карповых. Они погибают только при длительной термообработке (варка или обжарка, а потом томление в духовке) - копчение и соление на них не влияет. Проявляется описторхоз болями в правом подреберье, тошнотой, изжогой и отрыжкой, а также сильной сыпью на коже (вплоть до анафилактического шока). В организме человека эти черви живут десятилетиями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber