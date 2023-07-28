В Новосибирске прокуратура начала проверку после обнаружения в воздухе формальдегида

Прокуратура оценит работу уполномоченных органов контроля.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске природоохранная прокуратура начала проверку из-за появления токсичного газа в воздухе. Напомним, о том, что в шести районах региона обнаружено превышение концентрации формальдегида сообщили в Западно-Сибирского УГМС, по данным на 26-17 июля.
— Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту появления информации о превышении концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в шести районах города, — сообщили в ведомстве.
Прокуратура оценит работу уполномоченных органов контроля.
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