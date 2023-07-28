В Новосибирске прокуратура начала проверку после обнаружения в воздухе формальдегида

Прокуратура оценит работу уполномоченных органов контроля. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске природоохранная прокуратура начала проверку из-за появления токсичного газа в воздухе. Напомним, о том, что в шести районах региона обнаружено превышение концентрации формальдегида сообщили в Западно-Сибирского УГМС, по данным на 26-17 июля.

— Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по факту появления информации о превышении концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в шести районах города, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура оценит работу уполномоченных органов контроля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В шести районах Новосибирска обнаружили токсичный газ в воздухе

Он вреден для слизистых и кожных покровов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber