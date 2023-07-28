«Жара и грозы»: в первой неделе августа жителей Новосибирской области ждут тучи и +30 градусов

С 1 по 6 августа новосибирцев ждут жара, грозы и дожди. Фото: Данила ШУЛЯК

В Новосибирской области синоптики подготовили прогноз погоды на период с 1 по 6 августа — сибиряков ждут тучи, грозы и жара в +30 градусов.

По данным сайта Gismeteo, днем 1 и 2 августа жители региона увидят ясное небо и +28 градусов на термометрах. Но уже с 3 августа и до конца недели будут дожди и грозы. Пик осадков выпадает на воскресенье — 6 августа. При этом дневные температуры будут держаться на отметке в 29-30 градусов.

Сервис Яндекс-погода гроз и ливней не предвещает — только облака на всю первую неделю августа. По прогнозу сайта, максимально высокие дневные отметки ждут жителей Новосибирска и области 2, 3 и 4 августа — будет 27-28 градусов.

Меньше всего тепла прогнозируют специалисты сайта World-weather. По их данным, уже 1 августа днем прольет небольшой дождик, а температура опустится до +24. За всю неделю столбик термометра лишь раз поднимется до +25 — в пятницу, 4 августа.

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