Жара и влажность: в Новосибирске выходные начнутся с дождей

Суббота будет дождливой.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В выходные в Новосибирске сработает закон подлости: пока будни были чересчур жаркими, выходными окажутся, наоборот, дождливыми. Но при этом и теплыми. В субботу, 29 июля, днем температура поднимется до +26…+28.
— Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, и гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Гораздо жарче обещают погоду в Новосибирской области. Ночью термометры покажут до +15…+20 градусов, днем — до +20…+25, местами до +30. В отдельных районах пройдут сильные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.
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