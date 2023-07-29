Жара и влажность: в Новосибирске выходные начнутся с дождей

Суббота будет дождливой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Новосибирске сработает закон подлости: пока будни были чересчур жаркими, выходными окажутся, наоборот, дождливыми. Но при этом и теплыми. В субботу, 29 июля, днем температура поднимется до +26…+28.

— Будет облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь, и гроза. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Гораздо жарче обещают погоду в Новосибирской области. Ночью термометры покажут до +15…+20 градусов, днем — до +20…+25, местами до +30. В отдельных районах пройдут сильные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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