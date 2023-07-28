В Новосибирске откроется Центр дополнительной военной подготовки для граждан в запасе

В Новосибирской области откроется Центр дополнительной военной подготовки. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области откроется Центр дополнительной военной подготовки для граждан, находящихся в запасе. Курсы будут длиться 14 дней. За это время желающих обучат основам тактической, огневой и разведывательной подготовки, а также тактической медицины и военной топографии.

— Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний, — сообщили в правительстве региона.

Работать центр будет на базе общественной организации по развитию армейских дисциплин «Звезда». Там есть все необходимые условия для таких занятий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber