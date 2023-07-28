Бердск оказался «умнее» Новосибирска по рейтингу цифровизации в своей категории

Бердск обошел Новосибирск в своей категории. Фото: Роман Бурдин.

Новосибирск занял 8 строчку среди крупнейших «Умных городов», а Бердск укрепился на 4 позиции в своей категории. О рейтинге цифровизации Минстроя России высказался на своей странице в соцсетях мэр Бердска Роман Бурдин.

— Неожиданно. Не зря с Минцифры Новосибирской области рабочую группу создали. В прошлом году мы были 86-ые в рейтинге городов РФ с населением от 100 до 250 тысяч человек. Всего таких городов в стране 94. В этом году мы четвертые. Есть ещё куда расти. Бердск позиции сдавать не намерен! — пишет политик.

Специалисты определяли рейтинг цифровизации «IQ городов» в 4 категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города и административные центры.

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