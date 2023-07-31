«Нога стала короче, придется ставить протез»: новосибирец отсудил 659 тысяч у коммунальщиков за перелом на гололеде

Новосибирец поскользнулся на гололеде и 10 месяцев провел на костылях. Фото: Предоставлено Виталием Лобанковым

Новосибирец Виталий Лобанков засудил коммунальщиков за перелом шейки бедра на гололеде. ЧП случилось рано утром 1 декабря 2021 года.

Утром 53-летний Виталий шел от улицы Рельсовой к метро «Гагаринская» по обледенелому тротуару улицы Кропоткина, у дома № 96 по Красному проспекту поскользнулся и упал на левый бок. Встать уже не смог, позвонил дочери – через пару минут она была на месте и вызвала такси. В городской клинической больнице №1 врачи поставили диагноз: закрытый перелом шейки бедра слева со смещением отломков и закрытый перелом левой лучевой кости с умеренным смещением отломков.

- Я пробыл на больничном 13 месяцев и 13 дней, левая нога стала короче на 2 см. 10 месяцев я провел на костылях, до сих пор хожу с тростью. Врачи говорят, что это грозит искривлением позвоночника, а через 2-3 года изношенный от нагрузки сустав придется заменить эндопротезом, – сообщил КП-Новосибирск Виталий Лобанков.

Потерпевший почти два года судился с МКУ «ДЭУ-1», иск поддержала помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико. В июле 2023 года суд частично удовлетворил иск на 659 тысяч рублей. Судебное решение не вступило в законную силу.

- Я удовлетворен судебным решением, оно соответствует общероссийским стандартам. Мне помог опыт работы юрисконсультом, но сумма компенсации учитывает затраты только на лечение по ОМС, а реабилитация проходила за свой счет. Пришлось продать автомобиль, в зарплате я потерял более 250 тысяч рублей. Надеюсь, работники МКУ «ДЭУ-1» будут добросовестно выполнять свои обязанности по чистке улиц от гололеда, – рассказал КП-Новосибирск Виталий Лобанков.

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